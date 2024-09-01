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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года ЕМ НМ. Малая корона (Россия, Александр I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года ЕМ НМ Малая корона - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 79,364,050

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - February 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 2 копейки 1810 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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