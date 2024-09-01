2 копейки 1810 года ЕМ НМ. Малая корона (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (3) AU (10) XF (7) VF (9) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (2) VF30 (5) BN (4) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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