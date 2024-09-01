Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года ЕМ НМ. Малая корона (Россия, Александр I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 79,364,050
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ЕМ НМ. Малая корона. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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