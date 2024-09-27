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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1817 года КМ ДБ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1817 года КМ ДБ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1817 года КМ ДБ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1817 года со знаком КМ ДБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 CHF
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1817 КМ ДБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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