2 копейки 1817 года КМ ДБ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1817 года со знаком КМ ДБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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