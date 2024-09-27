Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1817 года КМ ДБ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1817 года со знаком КМ ДБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе SINCONA AG за 850 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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