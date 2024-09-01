2 копейки 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (28) AU (20) XF (39) VF (7) F (1) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (6) MS62 (12) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (6) AU53 (1) XF45 (2) DETAILS (1) BN (23) Сервис NGC (14) CGC (1) RNGA (3) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Baldwin's (1)

Coins.ee (4)

Gorny & Mosch (1)

Grün (2)

Heritage (1)

Höhn (3)

Katz (12)

Künker (2)

Meister & Sonntag (1)

MS67 (2)

MUNZE (7)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (6)

Palombo (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (11)

RedSquare (4)

Russiancoin (15)

SINCONA (3)

Sonntag (1)

Stack's (1)

Stare Monety (1)

Teutoburger (6)

Via (3)

WDA - MiM (2)

Александр (5)

Денга1700 (4)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (3)

Русское Наследие (4)