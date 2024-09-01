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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1813 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1813 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1813 ИМ ПС на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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