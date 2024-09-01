Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1813 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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