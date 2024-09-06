Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года КМ "Тип 1802-1810". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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