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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года КМ "Тип 1802-1810". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ "Тип 1802-1810" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ "Тип 1802-1810" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 КМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия 2 копейки 1810 КМ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия 2 копейки 1810 КМ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Россия 2 копейки 1810 КМ на аукционе Знак - May 25, 2018
Россия 2 копейки 1810 КМ на аукционе Знак - May 25, 2018
Продавец Знак
Дата 25 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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