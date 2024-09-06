2 копейки 1810 года КМ "Тип 1802-1810". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1600 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

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