Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1811 года ИМ МК (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7545 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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