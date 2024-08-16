2 копейки 1811 года ИМ МК (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7545 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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