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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1811 года ИМ МК (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1811 года ИМ МК - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1811 года ИМ МК - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7545 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - September 23, 2020
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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