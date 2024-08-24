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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1813 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1813 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1813 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1813
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Via - December 16, 2022
Продавец Via
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1813 СПБ ПС на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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