Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1813 года СПБ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1813
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- AURORA (2)
- Baldwin's (1)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage Eur (1)
- Katz (10)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (8)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (1)
- UBS (2)
- Via (3)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Имперская монета (12)
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск