2 копейки 1813 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1813 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 466 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (6) AU (22) XF (19) VF (9) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (3) VF20 (2) BN (6) Сервис NGC (4) RNGA (1)

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