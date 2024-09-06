Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (232) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU53 BN CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU53 BN CGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?
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