2 копейки 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (99) AU (69) XF (41) VF (15) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (8) MS63 (21) MS62 (31) MS61 (12) MS60 (2) AU58 (16) AU55 (2) AU53 (4) AU50 (6) XF45 (7) VF35 (2) DETAILS (1) BN (83) Сервис NGC (47) RNGA (9) ННР (6) CGC (9) PCGS (7)

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