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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года КМ "Сузунский монетный двор". Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" Без инициалов минцмейстера - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ "Сузунский монетный двор" Без инициалов минцмейстера - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (232) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Без инициалов минцмейстера. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе MS67 за 44000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU53 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU53 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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