2 копейки 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 240 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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