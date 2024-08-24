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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 240 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе AURORA - January 28, 2019
Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе AURORA - December 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Cayón - April 5, 2018
Продавец Cayón
Дата 5 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 ИМ МК на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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