Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 240 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Cayón (1)
- Goldberg (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (2)
- Rare Coins (3)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (2)
- Имперская монета (1)
- ОЛНЗ (1)
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU58 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск