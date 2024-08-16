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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе MS67 за 49000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - May 26, 2021
Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - February 10, 2021
Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 2 копейки 1810 КМ ПБ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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