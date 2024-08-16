Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе MS67 за 49000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность MS60 BN
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 10 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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123
Где продать?
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