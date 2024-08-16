2 копейки 1810 года КМ ПБ "Сузунский монетный двор" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе MS67 за 49000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2020.

Сохранность UNC (11) AU (13) XF (16) VF (10) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (6) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (5) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (3) DETAILS (1) BN (12) Сервис NGC (10) RNGA (2) ННР (1)

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