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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1823 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1823 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1823 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1823 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1823 КМ АМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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