Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1823 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1823 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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