Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50 BN
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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