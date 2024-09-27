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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1810 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1810 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50 BN
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1810 СПБ МК на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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