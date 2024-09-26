Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1817 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 2 копейки
- Год 1817
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1817 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aste (1)
- AURORA (6)
- Bertolami (1)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Hermes Auctions (1)
- InAsta (3)
- Katz (6)
- La Galerie Numismatique (5)
- MS67 (6)
- MUNZE (6)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Nomisma (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (6)
- RedSquare (5)
- Russiancoin (20)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (1)
- Денга1700 (5)
- Империя (3)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск