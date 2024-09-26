Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1817 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 2 копейки 1817 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 2 копейки 1817 года ЕМ НМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1817 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aste (1)
  • AURORA (6)
  • Bertolami (1)
  • COINSNET (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • InAsta (3)
  • Katz (6)
  • La Galerie Numismatique (5)
  • MS67 (6)
  • MUNZE (6)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Nomisma (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • RedSquare (5)
  • Russiancoin (20)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (5)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Aste - April 5, 2024
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Aste - April 5, 2024
Продавец Aste
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе InAsta - April 1, 2024
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1817 ЕМ НМ на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1817 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск