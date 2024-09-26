2 копейки 1817 года ЕМ НМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1817 года со знаком ЕМ НМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (10) AU (22) XF (17) VF (19) F (5) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (5) BN (7) Сервис ННР (1) NGC (7) RNGA (4)

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