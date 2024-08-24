Деньга 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (3) AU (11) XF (31) VF (11) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS62 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (2) BN (3) Сервис NGC (3) ННР (1)

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