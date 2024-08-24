Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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