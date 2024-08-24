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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1812 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1812 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1812 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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