Деньга 1812 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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