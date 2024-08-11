Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1812 года СПБ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (1)
- Империя (2)
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Где продать?
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