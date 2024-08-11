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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1812 года СПБ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1812 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1812 года СПБ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком СПБ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Империя (2)
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
18930 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Россия Деньга 1812 СПБ ПС на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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