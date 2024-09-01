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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1812 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1812 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1812 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Thomas Hoiland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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