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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1810

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,076,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность F15
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность VG
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1812 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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