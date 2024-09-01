1 рубль 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (6) AU (12) XF (25) VF (37) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS60 (1) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (5) F15 (1) DETAILS (1) Сервис PCGS (2) ННР (2) NGC (1)

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