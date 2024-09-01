Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1810
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,076,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS60
Цена
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