1 рубль 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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