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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1814

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Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,076,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1812 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1812 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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