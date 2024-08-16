Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1812 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1814 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1814
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,076,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1812 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Орел 1814. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 9 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Сохранность VF
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Сохранность AU58
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
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Дата 20 марта 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
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Дата 2 декабря 2023
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