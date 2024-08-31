Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1812 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1812 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 17000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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