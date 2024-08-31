Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1812 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1812 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1812 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1812 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 17000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (5)
  • MS67 (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 КМ АМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1812 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск