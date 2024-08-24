Деньга 1812 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

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