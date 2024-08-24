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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1812 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1812 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1812 года КМ АМ Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Русское Наследие

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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