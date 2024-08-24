Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1812 года КМ АМ. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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