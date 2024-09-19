1 копейка 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64530 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 27 января 2021.

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