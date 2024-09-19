Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1812 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1812 года ИМ ПС - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64530 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 27 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Agora (1)
  • Antykwariat u Nilsa (1)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (2)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 BN PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Agora - December 27, 2022
Продавец Agora
Дата 27 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Heritage - January 28, 2021
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Heritage - January 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - March 20, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1812 ИМ ПС на аукционе Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1812 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск