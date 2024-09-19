Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1812 года ИМ ПС (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1812 года со знаком ИМ ПС. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64530 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 27 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU58 BN PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU50 BN
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 20 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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