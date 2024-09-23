Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1812 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1812 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1812 года КМ АМ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1812
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 36000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (10)
  • MUNZE (3)
  • Rare Coins (15)
  • RedSquare (5)
  • SINCONA (2)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1812 КМ АМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1812 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Деньга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск