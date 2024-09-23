Деньга 1812 года КМ АМ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 36000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2023.

Сохранность UNC (3) AU (23) XF (13) VF (5) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU55 (1) XF40 (1) VF30 (2) VF25 (1) BN (2) Сервис CGC (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Katz (10)

MUNZE (3)

Rare Coins (15)

RedSquare (5)

SINCONA (2)

Александр (2)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (1)