Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1812 года КМ АМ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1812
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1812 года со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 36000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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