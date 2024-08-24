5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 USD. Торги состоялись 14 октября 2017.

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