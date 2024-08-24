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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,2 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Русское Наследие за 7000 USD. Торги состоялись 14 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность PF63 RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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