Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1811 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Медь. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Медь. Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Медь. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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