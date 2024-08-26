5 копеек 1811 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Медь. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Медь. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (2) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (2)