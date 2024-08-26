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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1811 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями". Медь. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Медь. Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1811 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Медь Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1811 года СПБ "Орел с поднятыми крыльями" Медь Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ. Медь. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
Россия 5 копеек 1811 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS61
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия 5 копеек 1811 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Россия 5 копеек 1811 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 5 копеек 1811 СПБ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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