Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,060,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1822
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 10 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (4)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (6)
  • Katz (6)
  • Künker (4)
  • MDC Monaco (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (16)
  • Rauch (5)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (4)
  • Stack's (4)
  • Stephen Album (1)
  • Александр (16)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (19)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Bruun Rasmussen - October 1, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1822 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1822 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1822 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск