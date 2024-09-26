Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1822 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,060,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1822
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1822 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 10 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 810 USD
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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