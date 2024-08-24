Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,740,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 NGC
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Сохранность UNC
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Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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