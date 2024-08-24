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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1824 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,740,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (166)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1824 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 3200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4300 RUB
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Pruvost - April 20, 2024
Продавец Pruvost
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1824 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1824 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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