Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,2 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- SINCONA (2)
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
50369 $
Цена в валюте аукциона 45000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
120448 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск