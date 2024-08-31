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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1810 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,2 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1810 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
50369 $
Цена в валюте аукциона 45000 CHF
Россия 5 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
120448 $
Цена в валюте аукциона 110000 CHF
Россия 5 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1810 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1810 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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