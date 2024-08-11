Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
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Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
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Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
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Дата 11 марта 2021
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность XF45
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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