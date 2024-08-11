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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1820 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1200 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - January 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 января 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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