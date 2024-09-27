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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 340,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 2600000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 5 копеек 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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