5 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 2600000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2021.

Сохранность PROOF (5) UNC (10) AU (3) XF (7) VF (11) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS60 (1) AU55 (1) XF45 (1) VF35 (1) PF66 (4) Сервис NGC (6) PCGS (1)

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