Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 340,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 2600000 RUB. Торги состоялись 14 июля 2021.
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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