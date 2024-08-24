Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1816
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе AURORA за 420000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
4508 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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