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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе AURORA за 420000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
4508 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - June 20, 2019
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Heritage - June 20, 2019
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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