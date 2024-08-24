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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 20000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

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Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
6887 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Россия 5 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - October 20, 2018
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 20 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF65 RNGA
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия 5 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 5 копеек 1825 СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1825 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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