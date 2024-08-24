Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1825 года СПБ НГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 486 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 20000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF65 RNGA
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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