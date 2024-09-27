Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,2 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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