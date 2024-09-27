5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.

Сохранность UNC (4) AU (4) XF (6) VF (6) F (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (4) AU55 (2) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (4) Сервис NGC (3)

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