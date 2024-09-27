Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,2 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 25 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (5)
  • RedSquare (2)
  • SINCONA (3)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
779 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия 5 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1811 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск