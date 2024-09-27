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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1816 года СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1816
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1816 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ МФ. Новодел. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 8000 GBP. Торги состоялись 10 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность PF67 RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Россия 5 копеек 1816 СПБ МФ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Для продажи 5 копеек 1816 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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