5 копеек 1825 года СПБ ПД "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1825 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПД. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе AURORA за 220000 RUB. Торги состоялись 25 апреля 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (10) AU (12) XF (19) VF (13) F (5) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (6) MS60 (1) AU58 (3) AU53 (1) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (3) PF64 (1) Сервис PCGS (3) NGC (4) RNGA (1) ANACS (1)

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