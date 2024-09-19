Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,03 гр
- Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6250 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 648 RUB
Продавец RedSquare
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 4 апреля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?
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