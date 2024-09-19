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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 копеек 1820 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,03 гр
  • Чистого серебра (0,0287 oz) 0,894 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1820 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6250 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Katz (6)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 648 RUB
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
1867 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Продавец RedSquare
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Haljak Coin Auction - April 4, 2020
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 4 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия 5 копеек 1820 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1820 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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