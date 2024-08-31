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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе MUNZE - June 10, 2020
Продавец MUNZE
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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