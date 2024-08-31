Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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