1 копейка 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком СПБ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (6) XF (11) VF (10) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (3) VF20 (2) BN (4) Сервис NGC (2) CGC (1) RNGA (1)

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