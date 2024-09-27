Деньга 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1900 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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