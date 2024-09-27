Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1900 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10201 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Где продать?
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