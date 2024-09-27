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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 1900 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10201 RUB
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Россия Деньга 1811 ИМ МК на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Деньга 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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