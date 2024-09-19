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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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