1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ИМ МК. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Александр за 1000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (11) AU (11) XF (20) VF (14) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF30 (1) DETAILS (2) BN (12) Сервис NGC (8) RNGA (1) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (8)

CoinsNB (1)

COINSNET (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Höhn (4)

Katz (1)

Künker (3)

MARCINIAK (1)

MS67 (4)

Numisbalt (1)

Rare Coins (6)

SINCONA (4)

Spink (1)

WAG (1)

Александр (4)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (2)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (4)