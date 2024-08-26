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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
1315 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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