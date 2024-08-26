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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 20 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 20 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,805 гр
  • Чистого серебра (0,1159 oz) 3,6037 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,965,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3533 RUB
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 20, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1811 СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1811 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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