Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1811 года СПБ ФГ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,805 гр
- Чистого серебра (0,1159 oz) 3,6037 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,965,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 20 копеек
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1811 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ФГ. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 669 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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