Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком СПБ МК. Это бронзовая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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