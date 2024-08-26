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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком СПБ МК. Это бронзовая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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