Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком СПБ МК. Это бронзовая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

Сохранность UNC (6) AU (14) XF (7) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (7) AU55 (2) AU53 (1) BN (3) Сервис NGC (2) CGC (1)

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