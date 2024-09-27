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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 574,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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