1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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