Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гладкий гурт (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 574,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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