Деньга 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

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