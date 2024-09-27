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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS64 RB
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Империя - December 6, 2013
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS65
Цена
******
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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