Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком КМ ПБ. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Александр за 5500 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (2)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS64 RB
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS65
Цена
******
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Где продать?
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