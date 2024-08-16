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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1811" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1811" - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1811" - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Александр за 3600 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 5600 RUB
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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