1 копейка 1811 года КМ ПБ "Тип 1810-1811" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Александр за 3600 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

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