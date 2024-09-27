1 копейка 1811 года СПБ ПС "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком СПБ ПС. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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