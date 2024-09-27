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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года СПБ ПС "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года СПБ ПС "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года СПБ ПС "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком СПБ ПС. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1811 СПБ ПС на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Россия 1 копейка 1811 СПБ ПС на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность AU
Цена
5427 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Россия 1 копейка 1811 СПБ ПС на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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