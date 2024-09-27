Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1811 года СПБ ПС "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком СПБ ПС. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Где продать?
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