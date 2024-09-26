Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком СПБ МК. Новодел. Это бронзовая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2792 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Где продать?
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