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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1811 года СПБ МК "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком СПБ МК. Новодел. Это бронзовая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2792 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rauch (1)
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
808 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Россия Деньга 1811 СПБ МК на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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