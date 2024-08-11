Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гладкий гурт (Россия, Александр I)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 99,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Jesús Vico (1)
- Katz (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (2)
- Александр (3)
- Знак (1)
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Деньга 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск