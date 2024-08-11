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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 99,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • Александр (3)
  • Знак (1)
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Jesús Vico - June 7, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия Деньга 1811 ЕМ НМ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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