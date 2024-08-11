Деньга 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гладкий гурт (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гладкий гурт. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2100 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

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