Деньга 1811 года КМ ПБ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1167 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

Сохранность UNC (3) AU (19) XF (21) VF (27) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (5) AU55 (1) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (5) VF30 (6) VF25 (3) F15 (1) DETAILS (3) RB (1) BN (9) Сервис RNGA (7) NGC (3)

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