Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1811 года КМ ПБ (Россия, Александр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1167 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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