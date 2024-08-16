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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1811 года КМ ПБ (Россия, Александр I)

Аверс монеты - Деньга 1811 года КМ ПБ - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1811 года КМ ПБ - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1811 года со знаком КМ ПБ. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1167 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1811 КМ ПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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