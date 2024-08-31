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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825" Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ИМ МК. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Россия 1 копейка 1811 ИМ МК на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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Все фирмы 422
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