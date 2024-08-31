1 копейка 1811 года ИМ МК "Тип 1810-1825". Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ИМ МК. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

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