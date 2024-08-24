Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 574,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 копейка
- Год 1811
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Myntauktioner i Sverige AB (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (2)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (6)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 11482 RUB
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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