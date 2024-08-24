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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 574,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1811
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (6)
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 11482 RUB
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 31, 2019
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1811 ЕМ НМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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