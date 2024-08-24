1 копейка 1811 года ЕМ НМ "Тип 1810-1825". Гурт шнуровидный (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1811 года со знаком ЕМ НМ. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность AU (4) XF (3) VF (8) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU53 (1) XF40 (2)