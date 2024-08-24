Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1810 года ЕМ "Тип 1810-1825". Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Новодел

Аверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ "Тип 1810-1825" Без инициалов минцмейстера Новодел - цена монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - Деньга 1810 года ЕМ "Тип 1810-1825" Без инициалов минцмейстера Новодел - цена монеты - Россия, Александр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал Деньга
  • Год 1810
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ЕМ. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS64
Цена
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Деньга 1810 ЕМ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Деньга 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра I Монеты России 1810 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Деньга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск