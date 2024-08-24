Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1810 года ЕМ "Тип 1810-1825". Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Александр I)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал Деньга
- Год 1810
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ЕМ. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS65
Цена
******
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Где продать?
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