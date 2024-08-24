Деньга 1810 года ЕМ "Тип 1810-1825". Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1810 года со знаком ЕМ. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это медная монета периода Александра I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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